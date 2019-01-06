إشتداد العاصفة في زغرتا

إشتدت العاصفة في قضاء زغرتا، منذ بعد ظهر الأحد ولف الضباب القرى والبلدات الجبلية، مع هطول للأمطار الغزيرة، في وقت بدأ الثلج يتساقط على المرتفعات الجبلية التي تعلو 600 متر وما فوق عن سطح البحر، وسط رياح شديدة، وصقيع قارس،أدى الى تشكل الجليد حيث وصلت درجة الحرارة الى 3 تحت الصفر في إهدن.

وحذرت السلطات المحلية من القيادة المتهورة، بحيث أصبحت جميع الطرق الجبلية غير سالكة إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وسيارات الدفع الرباعي.

وتشهد القرى الساحلية في القضاء أمطارا غزيرة، بدأت تتشكل معها السيول الجارفة، ويتخوف أصحاب المقاهي والملاهي المنتشرة على ضفاف نهر رشعين، من طوفان جديد يجتاح ممتلكاتهم، بعدما بدأ إرتفاع منسوب مياه النهر بشكل ملحوظ.

وفي منطقة الفوار في قضاء زغرتا، إنهار حائط دعم، نظرا لكثافة الأمطار التي هطلت، ولم يسفر عن أي أضرار، وأعطت قائمقام زغرتا إيمان الرافعي توجيهاتها لبلديتي علما والفوار المجاورتين، “للعمل على فتح الطريق وإزالة الأتربة”، وكانت مناشدات من الأهالي خوفا من سقوط أعمدة الكهرباء، المنتشرة بمحاذاة الحائط المنهار.

وتعمل جرافات وزارة الاشغال واليات البلديات على فتح الطرق وإبقائها سالكة أمام المواطنين، لكن المراجع الامنية والبلدية نصحت السائقين بعدم سلوك الطرق الجبلية، إلا في حالات الضرورة القصوى، واتباع إرشادات قوى الامن والشرطة البلدية.