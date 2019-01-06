الجيش اللبناني يمنع لعبة PUBG

أصدرت قيادة الجيش _فوج المدفعية الأولى تعميماً داخلياً الى العسكريين في صفوفها يمنعهم من تحميل أو إستخدام لعبة PUBG MOBILE أو أي لعبة مشابهة, حيث تتيح مثل هذه الألعاب التواصل والإرتباط مع أشخاص من عدة دول في العالم, من بينها العدو الصهيوني.

وتفيد “مذكرة الخدمة” التي حملت توقيع قائد الجيش العماد جوزيف عون بتاريخ 4_12_2108 أنه في السنوات الأخيرة إنتشرت ” ألعاب تحمل طابعاً عسكرياً وتسمح لمجموعة من الأشخاص باللعب بشكل فردي أو جماعي, وقتال بعضهم ضمن مواجهة, ومن أبرز هذه الألعاب القتالية لعبة PUBG MOBILE, والتي تتوافر على شكل تطبيق على الهواتف الذكية”.

ولفتت المذكرة الى أنه ” يمكن للاعب أن يختار اللعب منفرداً أو ضمن فريق يصل الى 4 أشخاص كحد أقصى, حيث يقوم اللاعب بإختيار أعضاء الفريق من أصدقائه أو يقوم برنامج اللعبة بتكوين الفريق عشوائياً, حيث يمكن أن يتكوّن الفريق من أشخاص عدة من أي بلد حول العالم ومن بينهم العدو الصهيوني”.

وأردفت المذكرة أنه ” اثناء اللعب يمكن لأعضاء الفريق التواصل فيما بينهم خلال محادثة نصية أو عبر التواصل الصوتي”.

ولذلك منعت قيادة الجيش “تحميل لعبة PUBG MOBILE والألعاب المماثلة وإستخدامها”, وطلبت من العسكريين المرسل إليهم التعميم عدم تحميل مثل هذه الألعاب”, مشيرةً الى أن قيادة الجيش “ستتخذ الإجراءات التأديبية المشددة بحق المخالفين”.