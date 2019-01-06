العاصفة تربك خطوط الكهرباء في الجنوب

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، عن اعطال على بعض الخطوط وربط معملي جون والاولي بمحطة صيدا بسبب عطل خط الاولي – الجمهور.

وأشارت في بيان نشرته إلى أنّ “العاصفة التي تضرب لبنان تسببت بأعطال على: خط أولي- عبد العال وعزل معمل عبد العال، وخط عبد العال- مرجعيون، وعلى خطي أولي- جمهور وعزل معملي ارقش وحلو”، لافنو إلى انه “تداركا لهدر المياه تم التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، لربط معملي ارقش وحلو (جون والاولي) بمحطة صيدا لتصريف انتاج معملي ارقش وحلو البالغ 70 ميغاوات”.

كذلك أعلنت تعرض خطوط النقل لبعض الأعطال، ففي معمل عبد العال (القرعون) ومحطاته حدث عطل على خط مرجعيون- السلطانية، وكذلك على خطوط التوزيع 15 ك ف- مشغرة- القرعون- راشيا- عيتنيت، مشيرة إلى انه يجري التنسيق مع مؤسسة كهرباء لاعادة تغذيتها إلى حين اصلاح خط عبد العال- الأولي.

كما ذكرت ان خط جزين 15 ك.ف وخط اقليم التفاح 15 ك.ف مقطوعين بسبب اعطال عليهما وان مؤسسة كهرباء لبنان ستعمد لإصلاحهما.

وختمت مؤكدة ان “الفرق الفنية في معامل التوليد على جهوزية واستنفار لاصلاح أي عطل طارئ، والحفاظ على سلامة المنشآت في الدرجة الأولى، واستمرارية الانتاج في الدرجة الثانية”.