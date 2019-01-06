بالفيديو: الثلوج تحتجز مئات السيارات في ضهر البيدر

أدت العاصفة التي بدأت تشتد منذ صباح اليوم الى إحتجاز مئات المواطنين داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر الدولي, حيث أدت كثافة الثلوج الى إنزلاق السيارات وعدم تمكنها من متابعة السير, مما تسبب في زحمة سير خانقة.

هذا وتعمل القوى الأمنية على إعادة فتج الطريق, وتسهيل مرور المواطنين.

وكانت غرفة التحكم المروري قد أعلنت في وقت سابق أن طريق ضهر البيدر مقفلة امام جميع المركبات.

هذا ومن المتوقع أن تشتد العاصفة الثلجية مع مرور الوقت, وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تستمر الى يوم الخميس مع تدنٍ في درجات الحرارة وتساقط للثلوج على علو 800 متر.