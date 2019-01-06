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فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات “أوجيرو”.. وتويني يتقدم بإخبار

المصدر: وكالات 0

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، البيان الآتي:

” تقدم الوزير نقولا تويني بإخبار لدى النيابة العامة المالية يتعلق بمعلومات توفرت للوزارة من مصادر خاصة بها وأتى النائب سامر سعادة على ذكر بعض منها في تغريدة له، حول ما يتم تداوله من معطيات تفيد بإحتمال فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة العائد للعاملين والمستخدمين في اوجيرو، والذي لم يعد يوجد فيه سوى 900 مليون ليرة، في حين أنه من المفترض ألا يقل هذا المبلغ عن الماية مليار ليرة”.

وأضاف البيان: “إن هذه المعلومات وفي حال ثبتت صحتها تنذر بعدم القدرة على دفع سوى تعويضات عدد محدود من المستخدمين الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد، الأمر الذي سيترك من يتبقى ممن سيحالون على التقاعد من المستخدمين دون تعويض”.

وختم الوزير تويني إخباره بالاشارة الى معلومات إضافية تفيد عن “سحب مبالغ مالية من هذا الصندوق من الحساب المخصص له في مصرف لبنان وإيداعها في حساب شخصي في مصرف تجاري، بغية أن يستفيد عدد محدد من الموظفين من الفوائد الناتجة عن هذا الايداع”.

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