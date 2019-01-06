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في جبيل.. أُصيبت بغيبوبة ثم استفاقت بمنزل مجهول واحدهم يحمل سكيناً..!

المصدر: وكالات 0

أدخلت الى مستشفى سيدة مارتين في جبيل المدعوة س. د. مواليد 2001 لبنانية، اثر تعرضها لجروح ورضوض.

وقالت السيدة إنه أثناء عودتها من أحد الملاهي في منطقة كفرعبيدا برفقة شاب يدعى ب. س. و4 اشخاص تجهل هوياتهم، ولدى مرورهم على أحد الأفران في جبيل، أصيبت بغثيان لتستفيق بعدها في منزل في بشلي –جبيل وبجانبها 4 اشخاص مجهولي الهوية واحدهم يحمل سكيناً في يده.

لكن س. استطاعت الفرار وعثر عليها احد سكان البلدة، الذي بقيت معه الى حين وصول والدها، وتم نقلها الى المستشفى.

وبعد اجراء الفحوصات تبين انها تتعاطى “حشيشة الكيف” ولم تدعي على احد ولم ترغب بالمعاينة من الطبيب الشرعي.

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المصدر: لبنان 24

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