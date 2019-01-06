كُتل هوائية أوروبية ستؤدي الى طقس شديد البرودة.. وهذا موعد انحسار العاصفة

أفاد رئيس دائرة التوقعات في مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت الدولي المهندس عبد الرحمن زواوي “للبنان 24” أن كتل هوائة آتية من شمال اوروبا ستؤدي الى طقس شديد البرودة ليل الثلاثا–الاربعاء.

وبحسب زواوي، ابتداءاً من صباح الاربعاء، وفيما سنشهد في الصباح انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع تحذير من الجليد، لكن العاصفة ستنحسر بدءاً من بعد ظهر الاربعاء.

وكانت توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار بخاصة شمال البلاد. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخلية.

المصدر: لبنان24