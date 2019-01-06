NORMA قادمة: عواصف رعدية وسيول وثلوج.. وتحذير من سقوط اللوحات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار بخاصة شمال البلاد. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي العاصف (NORMA) ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وعواصف رعدية وامطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق. تهب رياح شديدة تتخطى 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار خاصة شمال البلاد ونحذر من سقوط لوحات الاعلانات على الطرقات والانجرافات الناتجة عن السيول . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ليلا 1000م وما دون في المناطق الداخلية.





الإثنين: غائم مع رياح شديدة تتخطى 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار خاصة شمال البلاد. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون في بعض المناطق الداخلية.

الثلاثاء: غائم مع امطار متفرقة تصبح غزيرة بدءا من فترة الظهيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب 90 كلم/س. نحذر من ارتفاع موج البحر. تتدنى درجات الحرارة بشكل محدود. تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 م وما فوق و تلامس 800 م في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 13 درجة، في الارز من 4 تحت الصفر الى 3 درجات.

كمية المتساقطات:

طرابلس : المعدل لغاية اليوم 370 م.

بيروت : المعدل لغاية اليوم 362 م.

زحلة : المعدل لغاية اليوم 243 م.

صور : المعدل لغاية اليوم 347 م.