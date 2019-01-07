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“السيارة تحوّلت إلى كتلة نارية”.. هكذا قضى المحامي عصام عباس وعائلته في الاغتراب!

المصدر: وكالات 0

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لحادث السير المروّع الذي أودى بحياة المحامي عصام عباس وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفالهما الثلاثة على طريق I 75- في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية.

ويوثّق الفيديو لحظة اشتعال النيران بسيارة العائلة اللبنانية المغتربة وسط تواجد كثيف لعناصر الإطفاء وسيارات الإسعاف.

يُشار إلى أنّ المحامي كان عائداً من رحلة مع زوجته واولاده، عند الساعة الثانية والنصف من صباح أمس الاحد، حيث اصطدمت به شاحنة بيك آب بيضاء كانت متجهة عكس السير تبيّن لاحقاً أنّ سائقها كان مخموراً.

من جهته، أفاد موقع “جبلنا ماغازين” علي عباس متحدر من من بنت جبيل، في حين أنّ وزوجته الدكتورة ريما شري عباس، هي حفيدة الشيخ محمد جواد شري (مؤسس المركز الإسلامي في ديترويت).

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