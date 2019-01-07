“الصحة” تدعو الحضانات ما فوق 700 متر إلى الإقفال غداً

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي وعطفاً على البيان الصادر عنها والقاضي بإقفال المدارس والمهنيات الرسمية في المناطق الجبلية والداخلية الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق يوم الثلثاء الواقع فيه 8/1/2019، تدعو وزارة الصحة العامة الحضانات التي تقع على ارتفاع 700 متر وما فوق الى الإقفال يوم الثلثاء على ان يبقى العمل طبيعياً في الحضانات الموجودة في المناطق التي يقل ارتفاعها عن ذلك.

على ان تتبع قرارات اقفال الحاضنات قرارات وزارة التربية في الايام المقبلة مواكبة للاحوال الجوية.