تفاصيل جريمة عين الرمانة بدأت تتكشف.. ماذا في المعلومات الجديدة؟

على الرغم من برودة الطقس العاصف وتساقط الأمطار الغزيرة جرّاء العاصفة “نورما” التي تضرب لبنان، انشغل اللبنانيون بمتابعة تفاصيل جريمة عين الرمانةالمروّعة، خصوصاً أنّ القاتل أب يدعى محمد إبراهيم شراب وهو فلسطيني الجنسية، وأنّ الضحيتين ولداه، وهما علي وتيا.

وقد أظهرت التحقيقات في الجريمة الثلاثية أنّ الأب م. شراب قتل ولديه بطلقين ناريين من سلاح “بومب أكشن”، ثمّ انتحر بطلق ناري ثالث من السلاح نفسه.

وفي المعلومات التي أوردتها “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “محمد إبراهيم شراب كان تلقى إنذاراً من صاحب الشقة بوجوب إخلائها، وأنّه أمضى فترة الأعياد لدى والديه، وعاد يوم الأربعاء الفائت حيث غاب عن السمع بعدما أطفأ جهازه الخليوي، وأنّ جيرانه عرفوا بالحادثة من خلال الروائح المنبعثة من الجثث الثلاثة.

وحضرت إلى المكان قوى الأمن الداخلي ومكتب الحوادث والأدلة الجنائية، وطبيب شرعي كشف على الجثث. كما وجدت الطلقات الثلاث العائدة للسلاح المستعمل في المكان نفسه الذي وقعت فيه الجريمة المروعة، أي في المنزل الكائن في منطقة شارع بويز ومطر.