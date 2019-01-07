“نورما” تشتد.. وهذه الإرشادات والتوجيهات ضروروية جداً

صـدر عـــن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقـات العامــة: البــلاغ التالـــي:

بناءً على نشرة الطقس الصادرة عن “مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني”، فإنه من المتوقع أن تشتد العاصفة “نورما” التي تسيطر على لبنان، وستؤدي إلى اشتداد الرياح التي قد تتخطى سرعتها إلى 100 كلم/ساعة وارتفاع مستوى الأمواج.

وعليه وحفاظاً على سلامة المواطنين الكرام، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التقيّد بالإرشادات التالية:

للقاصدين المناطق الجبلية:

عدم سلوك الطرقات الجبلية إلاّ في حالات الضرورة القصوى.

القيادة بحذر والتأكد من حالة هذه الطرقات قبل سلوكها، ومتابعة النشرات المتعلقة بحالة الطقس والطرق.

التأكد من الحالة الميكانيكية للسيارة (صلاحية الإطارات، ماسحات الزجاج، البطارية، الإنارة…)

تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية.

إتخاذ جميع الإحتياطات الوقائية الضرورية.

وفي حال المحاصرة في الثلج، يرجى اتّباع التعليمات التالية:

الاتصال بقوى الأمن الداخلي، أو بأجهزة الإنقاذ والإسعاف، والتقيّد بتوجيهات عناصرها وإرشاداتهم.

الانتظار داخل السيارة إلى حين وصول المساعدة، وعدم المخاطرة والترجل إلى الخارج.

العمل على إطفاء المحرّك وإعادة تشغيله بين الحين والآخر، حفاظاً على سلامة بطاريّة السيّارة.

تجنّب تشغيل “الشوفاج” لفترة طويلة داخل السيّارة، مما يُسبب انخفاض في نسبة “الأوكسيجين”.

كما تطلب هذه المديرية العامة:

عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري أو ركن السيارات بمحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.

عدم ركن السيّارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار المنتشرة على الطرقات، وتجنّب الاقتراب منها.

التأكّد من تثبيت أجهزة الإرسال والاستقبال وغيرها، بشكل محكم، على أسطح المباني والشرفات.