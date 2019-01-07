“نورما” لم ترحم لبنان.. الفيضانات والانهيارات تهدد المواطنين!

واصلت العاصفة الرعدية الماطرة والمثلجة “نورما” سطوتها على مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية في محافظة عكار.

ومع تساقط الثلوج بغزارة طيلة الساعات الماضية وحتى الان، فان معظم الطرق الجبلية على ارتفاع 1400متر وما فوق تعتبر مقطوعة وبخاصة طرقات: القبيات -الرويمة الهرمل ابتداء من محلة الشنبوق، اكروم – بيت جعفر، وطى مشمش -مرجحين –الهرمل، القموعة -القبيات.



وتعمل جرافات تابعة لوزارة الاشغال العامة والدفاع المدني على اعادة فتح هذه الطرقات لكن بصعوبة كبيرة نظرا لكثافة الثلوج واستمرار تساقطه.

وفي هذا السياق، تمكنت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة بعيد منتصف ليل امس من اجلاء سيارة ذات دفع رباعي وفي داخلها 4 اشخاص في منطقة القموعة اعالي بلدة فنيدق، حيث تم سحب السيارة وايصالها الى بلدة فنيدق.

من جهته، جدد رئيس مركز جرف الثلوج في جرد عكار خالد ديب مناشدته السائقين عدم القيادة ليلا في هذه المناطق الجبلية العالية مع اشتداد العاصفة، لان في ذلك خطرا على سلامتهم وسلامة من معهم.

وفي المناطق الساحلية، حيث بلغت سرعة الرياح اكثر من 70 كيلومترا في الساعة تساقطت الامطار بغزارة غير مسبوقة ما تسبب باضرار كبيرة بالقطاع الزراعي ولا سيما بالبيوت الزراعية المحمية وبساتين الحمضيات.

ورفعت غزارة الامطار من منسوب مياه انهر: البارد، عرقة، الاسطوان والنهر الكبير الحنوبي بشكل خاص الذي فاضت مياهه بما حملت من اوساخ واعشاب لتجتاح الاراضي الزراعية في كافة البلدات عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر.

بدوره، افاد مختار بلدة حكر الضاهري علي العلي “ان مياه النهر الجنوبي الكبير ارتفع منسوبها بشكل كبير، وفاضت على الطرقات العامة وادت الى قطع الطريق العام الذي يربط بين بلدتي حكر الضاهري والسماقية، كما دخلت المياه عددا من الاراضي الزراعية في البلدة.

وابدى المختار خشيته من تواصل تساقط الامطار التي سوف تؤدي بدورها الى تزايد ارتفاع منسوب النهر ما يهدد بفيضان كبير في المنطقة.

من جانبهم، يتخوف الاهالي من فيضان مجرى نهر الاسطوان بالتوازي مع النهر الكبير الامر الذي سيهدد بلدات وقرى عدة في سهل عكار.

وفي المناطق الوسطية، ثمة قلق كبير من غزارة المياه ما سيؤدي الى انهيارات وتصدعات.