هذا ما فعلته “نورما” بقرى الجنوب.. الينابيع انفجرت وبرك غاصت فيها سيارات وفيضانات

تساقطت الثلوج على جبل صافي ومليتا واللويزة، والجبل الرفيع ومرتفعات جباع وجرجوع وعربصاليم وتلال قلعة الشقيف، فيما الطرقات كافة في النبطية وإقليم التفاح سالكة بشكل طبيعي.

وتفجرت الينابيع في أعالي إقليم التفاح عند نبع الطاسة وجرجوع، وشهد مجرى نهر الزهراني فيضانا كبيرا للمياه للمرة الاولى، بعدما ارتفع منسوبه نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

وأدت المياه المتساقطة إلى ارتفاع منسوب نهر الليطاني وفياضانه عند الزرارية وقرب الخردلي، وجرفت السيول الصخور الكبيرة الى طريق الزرارية – طيرفلسية فقطعتها لكن الدفاع المدني عمل على فتحها.

وكونت الأمطار المتساقطة بركا في الشوارع غاصت فيها السيارات حتى المحرك. وأدت العواصف إلى اقتلاع شجرة كبيرة على طريق مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي وأخرى على طريق شوكين، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على سحبها وفتح الطريقين.

ودخلت المياه إلى عدد من المحال على جادة نبيه بري في النبطية، وأسهمت الرياح باقتلاع عدد من اللوحات الإعلانية، وسقطت إحداها على سيارة على طريق كفروة، فضلا عن تطاير صحون لاقطة عدة، كما تسببت العواصف بتطاير لوحات اعلانية على طريق دير الزهراني – حبوش – كفررمان وعلى طريق النبطية الفوقا – ارنون – يحمر وعلى طريق الدوير انصار – الشرقية .