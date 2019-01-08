“العملاق الأطلسي” يهزّ الشرق الأوسط.. استعدوا لأمطار وثلوج مضاعفة وتحطيم رقم قياسي!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان سماكة الثلوج تخطّت المتر على الجبال التي تعلو 1600 متر وبقيت اعتيادية على المرتفعات المتوسطة 900/1100 بسبب تلاعب درجات الحرارة بين الصفر والثلاثة درجات، اذ تأثرت برياح دافئة متسربة من سيناء ظهر الإثنين فارتفعت الحرارة بمعدل درجة ونصف، الأمر الذي سبب تساقطاً للأمطار ، قبل ان تشتد البرودة مساءً وتشهد المناطق الجبلية التي ترتفع عن 900 متر غزارة في الثلوج.

لكن ماذا عن يوم الثلاثاء؟

ينشط التيار النفاث Jet stream ويغطي لبنان بامتياز، وسوريا وفلسطين وشمال الأردن ويدعم السحب الركامية القادمة من قبرص، بنسب عالية من الرطوبة ما يزيد ويضاعف نسبة الهطولات والتراكمات الثلجية بين لبنان وفلسطين وسوريا وشمال الأردن، لتتحوّل الى طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية متفرّقة.

وبسبب انخفاض الضغط الجوّي الى 1008hpa فوق المنطقة ستتدفق رياح قوية من المرتفع الآزوري الذي وصلت قيمه المرتفعة فوق الجزائر الى 1028hpa، ستدفع معها الكتلة القطبية المتمركزة فوق اليونان نحو الحوض الشرقي للمتوسط ما يزيد في برودة الطقس وتدني درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر فتتساقط الثلوج الغزيرة على 800/900 متر وسرعان ما تصل مع تقدم الساعات الى 700 متر و600 متر في بعض المناطق البقاعية والشمالية، اضف الى سرعة في الرياح وارتفاع موج البحر الى 7 امتار، وتجدر الإشارة الى ان المناطق ما دون الـ 900 متر لن تشهد تراكمات ثلجية الاّ حين تتراجع سرعة الرياح التي ستلامس 70 كلم على الجبال و 105 كلم على الساحل، بينما تتضاعف نسبة التراكمات الثلجية على الجبال ما فوق 1200 متر وتشكّل المناسف، باختصار: أنفاق ثلجية سيشهدها لبنان بعد انحسار العاصفة.

يستمر تساقط الثلوج لغاية بعد ظهر الأربعاء ويتحوّل الطقس الى جليدي في ساعات الليل، هذا وستغطي الثلوج جبال فلسطين والأردن التي تعلو 800 متر بسبب تعمّق الجبهة القطبية كل مناطق الشرق الأوسط.

لكن ماذا في الأفق؟

ينحرف العملاق الأطلسي من جنوب غرينلاند نحو شرق اوروبا وشمال البحر الأسود وتنهار قيم ضغطه الى 965hpa، انه المنخفض الإيسلاندي الذي سيهزّ شرق اوروبا وغرب روسيا والشرق الأوسط بالضغوط المنخفضة التي ستصب فيها العواصف الأطلسية بشكل متتالي ومستمر خلال هذا الشهر، تترافق مع نزولات قطبية بين الحين والآخر، الأمر الذي سيحطم ارقاماً قياسية في نسب الهطولات والتراكمات الثلجية على الجبال اللبنانية، التي ستتخطى هذا الشهر الـ 8 امتار على ارتفاع 2200 متر.

طقس الأربعاء بارد ومثلج في معظم المناطق الجبلية التي تعلو 700 متر، تنحسر الرطوبة بعد الظهر وتترك وراءها الجليد على هذه المرتفعات.

الحرارة على الساحل: 12/6

على الجبال 1200متر: 2/-2

في البقاع: 3/-1

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 100% ساحلاً وجبلاً و 98% بقاعاً

الرياح: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 45و 60 كلم في الساعة تشتد مع تقدم الساعات الى 105 كلم في الساعة.