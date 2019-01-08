موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

بالصور.. تصدع في جسر الكولا وتحذير من “كارثة”

المصدر: وكالات 0

تداول رواد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا تظهر تصدعا في ​جسر الكولا- بيروت​، بسبب تساقط الأمطار بشكل غزير.

وفي السياق، حذرت “اليازا” عبر حسابها على تويتر، من “مخاطر قد تحدث نتيجة حالة الجسر الكولا”.

وأعلنت “غرفة التحكم المروري”، أنه “تمّ مراجعة المعنيين في بلدية بيروت عن هذه التشققات وتبين انها عائدة لاعمال الصيانة لجسر الكولا”.

وقد ناشد معنيون القوى الامنية التدخل للحيلولة دون التسبب بكارثة، داعين الى منع المرور عليه فوراً، خاصة وان الشق تتسرب منه المياه بكثرة، ما يوحي انه عميق.

إقرأ ايضاً

“نورما” مستمرة لليوم الثالث.. أضرار وفيضان أنهر…

قرار جديد من وزير التربية .. إقفال كافة المدارس

المصدر: ليبانون ديبايت

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

“العملاق الأطلسي” يهزّ الشرق الأوسط.. استعدوا لأمطار وثلوج مضاعفة وتحطيم…

أخبار لبنان

انهيارات جبل نفق شكّا تتواصل.. والصخور في منتصف الطريق! (صور)

أخبار لبنان

“نورما” تُحضّر الثلوج على 700 متر اليوم.. وخلّفت 26 إصابة!

أخبار لبنان

سليمان فرنجية ينقذ المواطنين العالقين في الثلوج (فيديو)