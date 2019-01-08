بالصور.. تصدع في جسر الكولا وتحذير من “كارثة”

تداول رواد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا تظهر تصدعا في ​جسر الكولا- بيروت​، بسبب تساقط الأمطار بشكل غزير.

وفي السياق، حذرت “اليازا” عبر حسابها على تويتر، من “مخاطر قد تحدث نتيجة حالة الجسر الكولا”.

وأعلنت “غرفة التحكم المروري”، أنه “تمّ مراجعة المعنيين في بلدية بيروت عن هذه التشققات وتبين انها عائدة لاعمال الصيانة لجسر الكولا”.

وقد ناشد معنيون القوى الامنية التدخل للحيلولة دون التسبب بكارثة، داعين الى منع المرور عليه فوراً، خاصة وان الشق تتسرب منه المياه بكثرة، ما يوحي انه عميق.

المصدر: ليبانون ديبايت