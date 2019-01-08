بشرى سارة.. تلفزيون لبنان ينقل مباريات المنتخب اللبناني

صدر عن الإدارة العامة لتلفزيون لبنان، البيان الآتي:

“بناء على قرار من وزير الاعلام الأستاذ ملحم رياشي، قررت الإدارة العامة لتلفزيون لبنان نقل مباريات منتخب لبنان في كرة القدم في كأس الأمم الآسيوية الجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، عبر المحطات الارضية لتلفزيون لبنان، وذلك اعتبارا من المباريات التي ستجري في الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء بين منتخبي لبنان وقطر.

ويعتذر تلفزيون لبنان عن عدم تمكنه من نقل مباريات كأس الأمم الآسيوية كاملة بسبب عدم الاتفاق مع الشركة الناقلة التي طلبت مبالغ كبيرة والاكتفاء بنقل مباريات منتخب لبنان”.