ما صحة الأخبار عن تجدّد اشتداد المنخفض الجوي في الساعات المقبلة؟

نفى رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية عبد الرحمن زواوي، في اتصال مع “لبنان 24″، صحّة المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تفيد بأنّ منخفضاً جوياً قاسياً سيشهده لبنان في الساعات المقبلة.

وشدّد على “ضرورة الإلتزام بالنشرة الجوية التي تصدر عن المصلحة، والتي تشير إلى انحسار المنخفض الجوي صباح الأربعاء”. وطمأن اللبنانيين إلى أنّ لا داعٍ للخوف، فيما تخطى لبنان الحد الأقصى لسرعة الرياح، والتي بدأت تتراجع تدريجياً، مع إشارته إلى استمرار انخفاض الحرارة وتحذيره من الجليد بعد انحسار المنخفض. وأوضح زواوي أنّ لا علاقة لأصحاب الرسائل الصوتية، بمصلحة الأرصاد الجوية.

المصدر: لبنان24