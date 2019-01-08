مصلحة الليطاني: ارتفاع مخزون بحيرة القرعون 21 مليون متر مكعب

عرضت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رسماً بيانياً يقارن مخزون بحيرة القرعون في الفترة الواقعة بين السنوات 2002 و 2019. وأظهر المنحنى ارتفاع المخزون في الأيّام الثمانية الاولى من كانون الثاني 2019 بشكل قياسي، حيث “ازداد المخزون 21,3 مليون متر مكعب ليبلغ 54,3 مليون متر مكعب، بعد ما كان 29 مليون متر مكعب في نهاية كانون الاول 2018، علماً أنّ معدل تصريف النهر في البحيرة هو حتى الآن حوالي 70 متر مكعب/الثانية، بما فيه الينابيع في البحيرة، والينابيع من جب جنين الى البحيرة وعين الدب والمتساقطات في البحيرة”.

وتوقعت المصلحة ان يرتفع معدل التصريف إلى 100 متر مكعب في الثانية الواحدة، اذا استمرت المتساقطات. كما وان من المنتظر ان يستمر معدل التصريف المرتفع خلال الأسابيع المقبلة.