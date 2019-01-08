“نورما” تُحضّر الثلوج على 700 متر اليوم.. وخلّفت 26 إصابة!

أعلن الأمين العام للصليب الاحمر جورج كتانة أنّه “تمّ إخلاء 5 مخيّمات على الحدود السورية، وقد ذهب 200 شخص الى مخيمات محيطة، وحوالي 500 شخص جرى اجلاؤهم الى مدارس ومآوٍ أخرى بسبب العاصفة”.

وخلال حديثه عن الأضرار التي خلّفتها العاصفة “نورما”، قال لإذاعة “صوت لبنان” (93.3) انه “تم اخلاء 4 حالات في حرار وفنيدق، وحدثت ولادة في سيارة اسعاف، كذلك حدثت ولادة اخرى من كفرسلوان وبالحصيلة سجلت 26 اصابة حتى الساعة و21 حادثاً”.

إشارةً إلى أنّ العاصفة “نورما” ستبلغ ذروتها إعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى صباح الأربعاء “حيث تنحسر تدريجيا” بحسب ما أعلنت أمس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، والتي حذرت من “السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة والتي تسبب انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الانهر، وخطر سقوط لوحات الاعلانات بسبب شدة الرياح”.

وجاء بالنشرة أنّ طقس الثلاثاء سيكون غائمًا مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار، تتساقط أمطار متفرقة صباحا تصبح غزيرة اعتبارا من الظهر مع رياح شديدة تتخطى الـ90 كلم/س وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر نهارًا وليلا على الـ700 متر وما دون خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.