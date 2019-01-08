“نورما” مستمرة لليوم الثالث.. أضرار وفيضان أنهر وانزلاقات

اشتدت قساوة وبرودة العاصفة “نورما” واستمر تساقط الثلوج لليوم الثالث على التوالي في مناطق اقليم التفاح لا سيما على تلال جبل صافي ومليتا وجرجوع وجباع وعين بوسوار والتي ترتفع 700 متر وما فوق عن سطح البحر. ولامس الضباب الكثيف تلال ومرتفعات اقليم التفاح وحجب الرؤية على الطرقات فأعاق حركة مرور السيارات، فيما وجه الدفاع المدني اللبناني وقوى الامن الداخلي ارشادات للسائقين بضرورة القيادة بحذر تخوفا من حوادث السير والانزلاقات، كما دعوا لعدم ايقاف السيارات امام اللوحات الاعلانية تجنبا لعدم وقوعها وتطايرها في ظل الرياح العاصفة الهوجاء.

وشهد مجرى نهر الزهراني فيضانا لا مثيل له نتيجة تدفق الامطار في مجراه من نبع الطاسة حتى حبوش ونزولا الى البحر عند الزهراني حيث تتدفق مياهه على جانبي الاراضي الزراعية المجاورة له. كما شهد نهر الليطاني عند الخردلي وقرب الزرارية فيضانا لمياهه نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت ليلا وصباح اليوم. وفاضت البرك لري المزروعات في يحمر، ارنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا نحو الحقول الزراعية المجاورة حيث غمرت المياه المزروعات.

وتوقفت الدراسة في معظم مدارس النبطية واقليم التفاح عملا بقرار وزير التربية مروان حمادة لحفظ سلامة الطلاب الذين التزموا وذويهم المنازل اتقاء من العاصفة الثلجية وبرودتها، بعدما تزودوا بالمؤن والمازوت للتدفئة تخوفا من انقطاع الطرقات في اقليم التفاح بالثلوج حيث يعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني في النبطية على فتحها لاسيما الطرقات التي تصل الاقليم بمنطقة جبل الريحان.

وأدى حادث انزلاق فان على طريق عام دير ميماس – النبطية الى سقوط 3 جرحى، فيما ادت السيول الى حدوث انهيارات ومنها انهيار جزء من حائط بين بلدتي زفتا والمروانية، فيما تشكلت البرك والبحيرات على الطرقات الرئيسية والفرعية وغاصت فيها السيارات حتى المحرك وانقلبت اشجار على سيارة على طريق عام دير الزهراني- حبوش ونجا سائقها باعجوبة.

كما وصلت مياه الليطاني الى معظم البساتين الواقعة على ضفتي النهر في القاسمية، وجرفت شتول الموز التي لا تزال ثمارها عليها.

وناشد المزارعون المسؤولين تعويضهم، “وخصوصا أن شتول الموز لا تزال ثمارها عليها، ما يشكل كارثة حقيقية حلت بالموسم الزراعي”، لافتين الى انهم “باتوا تحت خط الفقر، نتيجة تدني الأسعار طيلة المواسم الفائتة”.

إلى ذلك، ناشد اهالي بلدة حكر الضاهري العكارية المعنيين التدخل قبل دخول المياه إلى منازلهم بعد فيضان النهر الكبير الجنوبي جراء عاصفة نورما التي تضرب لبنان.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق القاسمية -النهر باتجاه الزرارية بسبب ارتفاع منسوب النهر في المحلة وتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.