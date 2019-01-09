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“الجامعة العربية” تمهّد لحضور الأسد “قمة بيروت”؟!

المصدر: وكالات 0

نفت مصادر في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون المندوبون الدائمون في الجامعة، خلال اجتماع يعقدونه اليوم الأربعاء، بصدد مناقشة عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيبحث الترتيبات اللوجستية والتقنية لاجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسيل في الرابع من شباط المقبل، بهدف الإعداد للقمة العربية – الأوروبية.

في المقابل، لفتت مصادر سابقة إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا، أما الثانية فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، إضافة إلى عودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور الرئيس السوري بشار الأسد، القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الحالي ومن ثم القمة الدورية للجامعة في آذار القادم.

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