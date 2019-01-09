بعد نورما استراحة لـ 4 أيام: ولكن استعدوا.. ارتدادات هزّة “ايسلاندية” فوق موسكو ستضرب لبنان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه كما تُصنّف الأعاصير بـ 5 درجات بحسب مقياس سفير- سمبسون، كذلك تُصنّف العواصف بـ 4 درجات وفقاً لما يرفقها من سرعة رياح ونسبة هطولات، اضف الى الأضرار التي قد تنتج عنها. وما شهده لبنان يُصنّف “عاصفة من الدرجة الثالثة” بحيث لامست سرعة الرياح 110 كلم في الساعة وتساقطت امطار بلغت 200ملم خلال 3 ايام ووصلت التراكمات الثلجية بأقل من يومين فوق 1600 متر الى 110سنتم، اضف الى انزلاق الأتربة وانهيار اجزاء من الجبال وارتفاع موج البحر الى سبعة امتار وتحطيم اللوحات العملاقة واقتلاع الأشجار…

ومع انحسار العاصفة الثلجية التي اثرت على الجبال التي تعلو 1250 متر بشكل ملحوظ، يبقى الأسوأ والآتي خلال اليومين المقبلين، وهي موجة الجليد التي ستضرب لبنان، بخاصة في الفترات الصباحية من يوم الخميس وصباح الجمعة.

بحيث ستتعمق الجبهة القطبية مساء الأربعاء في لبنان وسوريا وشمال فلسطين، فتتدنى درجات الحرارة لتلامس 6 درجات على الساحل و -4 درجات على 1200 متر، قبل ان ينشط المرتفع شبه مداري صباح الجمعة فيرتفع الضغط الجوّي فوق شبه الجزيرة العربية وتشتد الرياح الدافئة، خلال النهار، نحو المنطقة، فيدخل لبنان في فترة استراحة، يتخللها خطفٌ للأنفاس لما ستخلّفه الثلوج من مناظر خلابة في المناطق الجبلية بخاصة في مراكز التزلج التي ستشهد طرقاتها انفاقاً ثلجية وجدراناً من الثلوج يتخطى ارتفاعها المترين تقريباً حين تقوم الجرفات بفتح الطرقات،

ومع بداية موسم التزلج في الويك اند القادم، يُرجى الانتباه الى تشكّل الجليد على الطرقات الحبلية الذي سيبدأ بعد الساعة الخامسة مساء بين السبت والأحد.

استراحة جوية سينعم بها اللبنانيون لـ 4 ايام، بخاصة بعد معاناتهم من سرعة الرياح الجنونية، والفيضانات الساحلية لكن، تحضّروا.. فالآتي اعظم.

ينحرف العملاق الأطلسي نحو غرب روسيا وشرق اوروبا، ويستقرّ فوق موسكو، ليهزّ هذه المناطق بقيم ضغطه المنهارة، المنخفض الإيسلاندي، صاحب الخيرات ومستقطب التيارات القطبية، سيثور وتتراجع قيمه الى 964hpa، وستطال لبنان وسوريا وتركيا الأمر الذي سيحوّل العواصف الأطلسية من لندن والمانيا وصربيا والنمسا نحو اليونان والبحر المتوسط فلبنان وجواره وتبدأ المنخفضات العاصفة المتتالية تضرب لبنان اعتباراً من يوم الإثنين مترافقة مع امطار طوفانية وتساقط للثلوج بغزارة على الجبال وتدني بدرجات الحرارة، فليسجّل التاريخ: شتاء 2018/2019 سيحطم ارقاماً قياسية بالهطولات والتراكمات الثلجية التي ستتخطى 10 امتار على الجبال 2700/3000 متر اذا استمر الايسلاندي بإمداد الشرق الأوسط بخيراته.

طقس لبنان ليوم الخميس: جليدي في ساعات الصباح، مشمس طيلة النهار مع ارتفاع طفيف بالحرارة وبارد ليلاً،

الحرارة على الساحل: 14/6

على الجبال 1200متر: 3/-5

في البقاع: 5/-2

الضغط الجوّي: 1025hpa

الرطوبة: 55-65%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كلم في الساعة.