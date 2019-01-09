جديد الطعون الإنتخابية.. “الدستوري” يبدأ جلسات مفتوحة غداً

زار رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، برفقة عضو الهيئة عطاالله غشام، “المجلس الدستوري” وقدما إلى رئيسه عصام سليمان التقرير الذي أعدته الهيئة بنتيجة أعمالها، وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات، وذلك بحضور أمين سرّ المجلس الدستوري القاضي أحمد تقي الدين. وجرى البحث في الصعوبات التي واجهت الهيئة أثناء القيام بمهامها.



وقرّر المجلس الدستوري، بعد تلقّيه تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات وتقارير المقرّرين في الطعون الانتخابية، عقد جلسات مفتوحة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس لمناقشة التقارير وإصدار القرارات في الطعون الانتخابية.