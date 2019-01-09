جليد فوق 800 متر وموجات صقيع.. وفي هذا اليوم سنقول وداعاً “نورما”!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، نحذر من خطر الانزلاقات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: تنحسر العاصفة NORMA عن الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء مع بقاء تأثير الكتل الباردة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة مع بقاء درجات الحرارة متدنية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر في أقصى الشمال وما فوق ذلك في باقي المناطق، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بعد الظهر ليحل مكانها موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 700 متر مع التحذير من خطر الانزلاقات.

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، نحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من -1 الى 5 درجات، في الارز من -6 الى درجة تحت الصفر، في الداخل من -1 الى 7 درجات.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 38,6 ملم 313,4 ملم 726,5 ملم 388,0 ملم

بيروت 66,6 ملم 206,9 ملم 518,4 ملم 374,0 ملم

زحلة 33,7 ملم 175,3 ملم 475,8 ملم 252,0 ملم

صور 12,8 ملم 186,0 ملم 445,7 ملم / ملم

-الرياح السطحية: غربية، تتراوح سرعتها بين 20 و50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,46