“نورما” ودّعت و”ترايسي” تصل الأحد.. هذه التفاصيل

بعد العاصفة “نورما” التي ضربت لبنان محدثةً أضراراً جسيمة، يترقب اللبنانيون منخفضاً جويّاً جديداً يصل يوم الأحد المقبل.

وشرح رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، عبد الرحمن زواوي لـ”لبنان 24″ تفاصيل هذا المنخفض، مشيراً إلى أنّ المنخفض العادي يبدأ مساء الأحد، وهو سيكون أقل حدّة لناحية الأمطار والثلوج، مقارنةً مع العاصفة “نورما”.



وأوضح، أنّ الثلوج تبدأ بالتساقط انطلاقاً من ارتفاع 1300 متر وما فوق، وأنّ الحد الأقصى لسرعة الرياح سيكون 60 كلم بالساعة، لافتاً إلى أنّ المنخفض يستمر لـ3 أيام، ومصدره من وسط الحوض الشرقي للبحرالأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى، أشار زواوي إلى أنّ كمية المتساقطات في الأيام الثلاثة الماضية، خلال العاصفة “نورما”، بلغت 150 ملم في بيروت و200 ملم في الشمال، موضحاً أنّ لبنان تخطى المعدل العام الوسطي للمتساقطات.

وكانت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية قالت إنّ الإستراحة المناخية من العاصفة “نورما” لن تدوم طويلاً، فالمنخفض “ترايسي” قادم من الوسطى الى لبنان يوم الاحد المقبل”. وبحسب مدير عام المصلحة ميشال افرام، ترافق المنخفض أمطار غزيرة وثلوج على الجبال، منبهاً من الرياح القوية خصوصاً في بيروت

المصدر: لبنان24