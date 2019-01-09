هذا ما فعلته قوى الأمن أمس لتسريع تصريف المياه في ضبيه! (فيديو)

بعدما تحوّل اتوستراد ضبيه أمس الثلاثاء الى مستنقع للمياه بفعل عزارة تساقط الأمطار وانسداد قنوات التصريف، حيث علق المواطنون بسياراتهم لساعات، اضطرت القوى الأمنية الى فتح فجوات في الاتوستراد لتصريف المياه.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر “تويتر”: “بتاريخ الأمس وبعد عدة محاولات لفتح أوتوستراد الضبية الذي اقفل امام حركة المرور وشهد زحمة سير خانقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بادرت قوى الأمن الساعة 16:00 الى فتح فجوتين كبيرتين في الفاصل الوسطي، أدت الى تسريع تصريف المياه، والمساهمة في فتح الطريق وانقاذ المواطنين العالقين”.