هل تفتح المدارس أبوابها غداً؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة فتح أبواب الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية في المناطق اللبنانية كافة من صباح غد الخميس، على أن يُترك لكل مدير مدرسة حق التقدير لجهة تمديد بدء ساعات التدريس صباح الخميس في ضوء الظروف الواقعية السائدة في نطاق المدرسة التي يديرها.



وكان حمادة ترأس إجتماعاً خصصه للبحث في توفير متطلبات إستئناف العمل التعليمي في المدارس والثانويات، حيث دعى أفراد الهيئة الهيئة التعليمية كافة بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، إلى الإلتحاق بمراكز العمل المحددة لهم وإلى القيام بواجب التدريس، تحت طائلة اعتبار عدم الحضور أو التخلف عن القيام بالتدريس على الرغم من الحضور مخالفة قانونية ستستدعي عدم استحقاق الراتب جراء الغياب أي عدم الحضور أو التمنع عن التدريس على الرغم من الحضور.