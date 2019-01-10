المشنوق: إجراءات صارمة بدءاً من ليل الأحد

ترأس الرئيس المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة ذيول العاصفة الأخيرة.

وحضر الإجتماع، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الداخلية نهاد المشنوق، الزراعة غازي زعيتر، المال علي حسن خليل، الاشغال يوسف فينيانوس، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، محافظو: بيروت زياد شبيب، عكار عماد لبكي، جبل لبنان محمد مكاوي، بعلبك بشير خضر، البقاع كمال ابو جودة، النبطية محمود المولى، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مستشار الرئيس الحريري فادي فواز، مدير ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.

وفي دردشة مع الإعلاميين قبل الإجتماع، رد الرئيس الحريري على سؤال ما اذا كان الاجتماع الوزاري مقدمة لاجتماع حكومة تصريف الاعمال، فقال: “كل شيء ممكن”.

وبعد الإجتماع، أشار الوزير المشنوق الى “أننا قررنا توجيه التهنئة والتحية لقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والعاملين في وزارة الأشغال على الجهد الجبار الذي تم وضعه أثناء العاصفة”.

ولفت، الى أنه “تم الاتفاق على تنظيف ومراقبة 4 أحواض ترسيب للمياه موجودة في بيروت الكبرى، وطُلب من المهندس فادي فواز التنسيق مع وزارة الطاقة لأن هذا الأمر من مسؤوليتها”.

و”لعدم تكرار ما حدث على طريقي ضهر البيدر وفاريا”، أكّد المشنوق للمواطنين، انّ “القوى الأمنية لن تسمح لأي سيارة بالمرور منذ مساء الأحد وحتى نهاية العاصفة الا إذا كانت مجهزة بسلاسل معدنية”، مشيراً الى أنه “ستتخذ جملة إجراءات بمتابعة جدية من جميع الأجهزة والأهم تعاون المواطنين”.

وأعلن أنه “ابتداء من الأحد ليلاً الطريق التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلج ستقفل الا بوجه السيارات المجهزة بـسلاسل معدنية”، لافتاً الى أن “هناك جملة مسؤوليات تجاه الأضرار، منها زراعية ومنها التعدي على الأملاك، الأمر المتعلق بمسؤولية الدولة هو بعض المناطق التي يتم العمل الآن على تسوية حالها”.

واعتبر أن “ما حدث طبيعي ويحدث في أي عاصفة في العالم، نقاط الضعف تحددت والإجراءات التي سيتم اتخاذها موقتة”، موضحاً أن “مجلس الانماء والاعمار اقام سدوداً متدرجة كي لا يتكرر ما حصل في نهر الغدير، وهذا الامر يحتاج الى الموازنة والوقت والمواطنون ساهموا بزيادة المشكلة لأنهم قاموا ببناء على النهر”.

المصدر: ليبانون ديبايت