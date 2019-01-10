بتحريض من عشيقها دسّت حبوبا منشّطة لزوجها بهدف قتله.. تفاصيل جريمة طليا تتكشف

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 11/12/2018، وجد السوري عبد الكريم اسعد المحمد مواليد عام 1972 جثة هامدة في منزله الكائن في محلة طليا / بعلبك، وقد بدا ان سبب وفاته هو ذبحة قلبية.

بتاريخ 24 /12 /2018، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بان سبب الوفاة لم تكن طبيعية، وانما ناتجة عن تسمم بعد دسّ ادوية في شرابه.

بنتيجة المتابعة، تم الاشتباه بزوجة المغدور وتدعى:

خ. خ. (مواليد عام 1974، سورية)

حيث تم توقيفها وبالتحقيق معها، اعترفت انها على علاقة غرامية مع شخص سوري منذ أكثر من /4/ سنوات، وإنها اقدمت ليل تاريخ 11/12 /2018 وبتحريض من عشيقها على دسّ حبوب منشّطة داخل كوب “نسكافيه” لزوجها قبل نومه ليلاً بهدف قتله، مما ادى الى توقف قلبه ومفارقته الحياة.

عندها تم رصد مكان تواجد المشتبه به، وجرى توقيفه في محلة تل الأبيض – بعلبك، ويدعى:

ع. ص. (مواليد عام 1975، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على اشارته.