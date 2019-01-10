حرارته وصلت الى 38.8.. كارلوس غصن يعاني الحمى في السجن

قال موتوناري أوتسورو محامي كارلوس غصن، رئيس “نيسان” السابق المحتجز بتهمة تزوير التقارير المالية، إن رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما يعاني من الحمى.

وأوضح أوتسور اليوم الخميس أن الأطباء في مركز احتجاز طوكيو قالوا إنه يجب أن يستريح بعد أن أصيب بحمى، ووصلت درجة حرارته إلى 38.8 درجة مئوية (101.8 درجة فهرنهايت) في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وتم تأجيل الزيارات إلى غصن من قبل المسؤولين القنصليين والمحامين

وكان غصن قد لفت الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الى إنه بريء وذلك في أول ظهور علني له منذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني.

ورفضت المحكمة استئناف محامي غصن لإطلاق سراحه.

وخلال جلسة الثلاثاء، بدا غصن أكثر نحافة مما كان عليه قبل اعتقاله، وكان قد طلب في وقت سابق ظروفا أكثر راحة من المعتاد في مركز الاحتجاز.