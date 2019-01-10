طفل تائه يجهل مكان إقامته..هل تعرفون ذويه؟

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة و بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة طفل تائه عمره حوالي عشر سنوات، ادعى أن اسمه مصطفى فاتح الشيخ (سوري الجنسية)، عُثر عليه بتاريخ 9/1/2019 جالساً على أحد الأرصفة في محلّة ذوق مصبح شارع بنك بيبلوس، ويجهل مكان إقامته أو أي شيء عن عائلته.

وبناءً على إشارة القضاء، تمّ إيداعه إحدى الجمعيات الخيرية لحين حضور أي من ذويه او أقاربه لاستلامه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الإتصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 09233012/09 أو 244529/70 للإدلاء بما لديهم من معلومات