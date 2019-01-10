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فتاة قاصر هربت تاركة رسالة لذويها.. هكذا أنقذتها قوى الأمن من الانتحار

المصدر: وكالات 0

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: بتاريخ 8/1/2019، ادعت امام فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي احدى المواطنات، ان ابنتها البالغة من العمر 15 سنة غادرت المنزل الى مكان مجهول، وقد تركت رسالة لذويها تهدد بالانتحار.

على الفور، كثفت مفرزة استقصاء الجنوب استقصاءاتها وتحرياتها، وبعد عمليات بحث مستمرة، تم العثور على القاصر في خراج بلدة جويا، حيث كانت بحالة صحية سيئة بعدما حاولت الانتحار من خلال تناولها لكمية كبيرة من حبوب الـ”كزاناكس”.

تم نقلها الى احدى المستشفيات حيث اجري لها “غسيل للمعدة” وتلقت العلاج اللازم، وأصبحت بحالة جيدة.

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