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نورما والشباب: “ما الدني فيي بورما.. ضبية تغير فورما” (فيديو)

المصدر: وكالات 0

4 أيام زارتنا العاصفة “نورما” بحلوّها ومرّها، ففيما خلقت أضراراً كبيرة في معظم المناطق، زيّنت لبنان بلوحات قارنها البعض بطبيعة سويسرا.

أما عن كلمان الأغنية “شو عملتي يا نورما” التي وصفت الناحية السلبية للعاصفة فهي كالتالي: “طار منشر الغسيل وطارت معو ام اميل، والخزان بلّش يميل التلج غطا سن الفيل… شو عملتي يا نورما ما الدني فيي بورما، ضبية تغير فورما.. ضبية صارت نهر النيل.. سكرتي الطريق باللقلوق في غريق، جلدتي البريق نزلت بوظة الشاورما”.

يشار الى أن الأغنية من كلمات علاء فرحات والحان وليد كنعان.

المصدر: لبنان 24

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