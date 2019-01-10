هيئة الكوارث تستنفر إستعداداً للعاصفة المقبلة.. ماذا في الإجراءات؟

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بعد الإجتماع الوزاري الموسع في بيت الوسط، انّ عدداً من الاجراءات يجب إتخاذها تحضيراً للعاصفة المقبلة.

وأكد ان “هيئة الكوارث ستكون بإستنفار لمواجهة العواصف المقبلة وستتخذ إجراءات موقتة في نهر الغدير لتخفيف الضرر وكذلك على أوتوستراد صيدا وصور”. كما لفت الى أنّه هناك 3 طرق بحاجة الى معالجة سريعة وهي ضبيه وجزين وشكا لعدم تكرار ما حدث، داعيا الى “عدم سلوك بعض الطرق خلال العاصفة المقبلة اذا لم تكن السيارات مجهزة”.



وإذ أشار المشنوق الى أنّه لم تحدد بعد المناطق التي تحتاج الى تعويضات، أكدّ أنّه إبتداءً من يوم الأحد لن تمر أي سيارة سيارة غير مجهزة بسلاسل معدنية على الطرقات التي تتساقط فيها الثلوج بكثافة.