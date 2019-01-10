وداعا “نورما”..منخفض “إيطالي” آتٍ وهذا ما سيحمله معه!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية فوق 1100 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مصحوبا بكتل هوائية باردة وامطار.



ملاحظة: لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ذلك أن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية فوق 900 متر خلال ساعات الليل، نحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الارز من -1 الى درجتين، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 2,7 ملم 313,4 ملم 729,2 ملم 394,0 ملم

بيروت 5,6 ملم 206,9 ملم 524,0 ملم 382,0 ملم

زحلة 3,6 ملم 175,3 ملم 479,4 ملم 255,0 ملم

صور 0,6 ملم 186,0 ملم 446,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء:18 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,49