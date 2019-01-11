تكوّن طبقات من الجليد على الطرقات.. هذه هي السالكة وغير السالكة

أفادت قوى الأمن أن طريق ضهر البيدر سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي بسبب تكون طبقة من الجليد. وأشارت الى أن جميع الطرق في بلدة كفردبيان سالكة فقط للسيارات المجهزة بسبب تكون طبقة من الجليد وطريق كفردبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

من جهتها، لفتت “غرفة التحكم المروري” الى أن طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.



على صعيد متصّل، عمل اتحاد بلديات جرد القيطع منذ الصباح الباكر على رشّ الملح على طريق عام جرد القيطع من بلدة فنيدق حتى بلدة حرار بسبب تكون بعض طبقات الجليد، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال. والطريق العام اصبح سالكاً امام جميع المركبات.

المصدر: لبنان24

من جهتها، لفتت “غرفة التحكم المروري” الى أن طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

هذه هي الطرقات السالكة والمقطوعة تماما بسبب “NORMA”..طريق عيناتا – الأرز مفتوحة فقط للسيارات الرباعية الدفع

على صعيد متصّل، عمل اتحاد بلديات جرد القيطع منذ الصباح الباكر على رشّ الملح على طريق عام جرد القيطع من بلدة فنيدق حتى بلدة حرار بسبب تكون بعض طبقات الجليد، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال. والطريق العام اصبح سالكاً امام جميع المركبات.