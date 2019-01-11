لا تمروا على طريق عام جسر الست زبيده- حومين الفوقا.. معاناة والاهالي يناشدون

يعاني العابرون على طريق عام جسر الست زبيده – حومين الفوقا، من صعوبة سلوك هذه الطريق ذهابا وايابا، والتي تربطها بعدد من القرى ومناطق اخرى جراء اقدام متعهد وزارة الاشغال على شقها بهدف اعادة تأهيلها منذ اكثر من شهر، ومن دون استكمال العمل فيها، وقد تحولت بفعل الامطار الغزيرة التي هطلت ابان العاصفة “نورما” الى حفر ومستنقعات مائية يصعب على السيارات سلوكها، الا بحذر شديد، لاسيما وان بعضها تعطل لكثرة الحفر والاخاديد وتغطيتها بمياه الامطار والوحول المتراكمة.

وناشد الاهالي وزارة الاشغال الضغط على الشركة المتعهدة انجاز هذه الطريق حتى لا تتحول مصيدة للسائقين وتؤدي الى ضحايا، ومن اجل تسهيل مرور العابرين الى اعمالهم لاسيما واننا في فصل الامطار والعواصف تتوالى، مما سيؤدي الى زيادة المعاناة والضرر.

ولفتوا الى ان الطريق المذكورة بطول 500 م وعرض 5 امتار وهي لا تحتاج الى كل هذه المدة لانجازها اذا ما ارادت وزارة الاشغال والشركة المتعهدة.