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محافظ البقاع يدعو للجهوز لأي طارىء خلال العاصفة المرتقبة

المصدر: وكالات 0

صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، تعميم حمل الرقم 49/4، الى قيادة منطقة البقاع الاقليمية وقائمقامية البقاع الغربي وقائمقامية راشيا واتحاد بلديات قضاء زحلة والصليب الاحمر اللبناني في البقاع والمصلحة الاقليمية للاشغال العامة والمكتب الاقليمي للدفاع المدني ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، جاء فيه:

“بما ان معطيات الارصاد الجوية الخاصة بمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع تشير الى احتمال وصول منخفضات جوية ترافقها امطار غزيرة ورياح قوية وثلوج على الجبال والمرتفعات، بدءا من مساء يوم الاحد الواقع فيه 13/1/2019 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 17/1/2019، لذلك، يرجى التفضل بالاطلاع كل ضمن نطاق اختصاصه والبقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وبخاصة في القرى والبلدات المجانية لمجرى نهر الليطاني للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر”.

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