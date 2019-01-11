منظمو القمة الاقتصادية يوضحون: بري وافق على دعوة ليبيا

أصدرت اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بياناً أوضحت فيه “بعض النقاط التي اثيرت حول الدعوات التي وجهت للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.

وجاء في البيان يهم اللجنة الاعلامية ايضاح الاتي:

اولا: ان التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر آب الماضي بالتنسيق بين مختلف الادارات الرسمية.



ثانيا: زار رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة الدكتور انطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور نبيل شديد كلا من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء، الاستاذ سعد الحريري والوزراء المختصين واطلعوهم على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها على جدول الاعمال، والموازنة التقديرية الخاصة بها وغيرها من المواضيع، ووافق الجميع على النقاط التي عرضت وصدرت في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة.

ثالثا: اما في ما خص دعوة ليبيا الى حضور القمة، فقد ابلغ دولة الرئيس بري عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا على ان توجه الدعوة عبر القنوات الديبلوماسية، فتم ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. اما في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد اوضح عضوا اللجنة لدولة الرئيس بري ان هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قرارا لبنانيا.

رابعا: تجدر الاشارة الى انه خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى.