مواكبة للعاصفة.. إرشادات هامة من “الصحة” حرصا على صحتكم وتلافيا لأي مخاطر

مواكبة للعواصف المرتقبة التي سيتعرض لها لبنان، وانطلاقا من مهامها التوعوية تضع وزارة الصحة العامة الارشادات الآتية بين ايدي المواطنين حرصا على سلامتهم الصحية وتلافيا لأي مخاطر.

الانتباه الى معايير السلامة عند استعمال وسائل التدفئة خصوصا خلال الليل، تحاشياً لأي احتكاك كهربائي او تسرب للغاز او تفحم.

تجهيز كل منزل بمطفأة يدوية امر الزامي.

عدم الانتقال بين الأجواء الباردة والحارة وتناول الكثير من السوائل منعاً للجفاف.

ينصح مرضى القلب والربو والانسداد الرئوي بعدم الخروج من المنزل تحاشيا للهواء البارد الذي قد يتسبب لهم بانتكاسات صحية.

ضرورة تخزين الكميات الكافية من الادوية لطيلة مدة العاصفة

للمزيد من المعلومات عن الحماية من الحوادث الناجمة عن وسائل التدفئة، النصائح الوقائية الشخصية بما فيها المتعلقة بالاطفال في التوجيهات الآتية.

التدفئة:

عند استخدام مدفأة كهربائية يجب التأكد من الإمدادات الكهربائية الخاصة بها تحاشيا لأي احتكاك كهربائي.

عند استخدام مدفأة تعتمد على الغاز يجب التأكد من خرطوم الغاز وعدم وجود اي تسريب والأفضل استبداله سنوياً.

عند استخدام مدفأة/موقد تعتمد على الفحم – الحطب- المازوت: يجب اخذ الاحتياطات الآتية:

عدم افساح المجال للاطفال للعبث بالنار (اللهب المكشوف) خوفا من الحرائق و الحوادث و حالات الاختناق.

تجهيز المنزل بمطفأة يدوية (الزامي)، غطاء للحريق وجهاز كاشف للدخان (اذا امكن).

الفصل بين المدفأة المشتعلة وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها.

التأكد من اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله الى الغرفة وتهوئة المكان من فترة الى اخرى للسماح بدخول الأوكسجين النقي

إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير….)

عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها

عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو مغادرة المنزل

تهوئة المنازل باستمرار تلافياً للاختناق عند التدفئة واسطة الفحم

نصائح وقائية شخصية:

تفادي تعريض الظهر والرقبة لتيارات الهواء الشديدة وارتداء الملابس المناسبة

عدم الانتقال بين الأجواء الباردة والحارة

تناول الحمضيات للتخفيف من آثار الزكام

تناول الكثير من السوائل لأنها توفر الطاقة للجسم لإنتاج الحرارة وبهدف منع الجفاف بالاضافة الى شرب الماء

عند تعرض المنزل للنش (دخول المياه الى المنزل بصورة كبيرة) قطع/عزل التيار الكهربائي عن المنزل

المواطنين المصابين بالامراض المزمنة:

ينصح المرضى المصابين بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن عدم الخروج من المنزل خلال العاصفة، لإن التنفس في الهواء البارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالاتهم

ينصح مرضى القلب البقاء في الداخل لأن الهواء البارد يمكن أن يؤدي إلى “تضيق في الأوعية /الشرايين التاجية” ، مما قد يتسبب في ألم في الصدر وضيق القلب غير المنتظم

تخزين الادوية اللازمة لفترة العاصفة لتفادي انقطاع الدواء بسبب عدم القدرة للوصول الى الصيدلية

نصائح خاصة للاطفال:

اللباس:

يجب تغطية الرضع والأطفال بملابس دافئة خصوصًا عند الخروج. يفضل استخدام طبقات رقيقة عدة من الملابس القطنية لحفظ الطفل جافًا ودافئًا. ولا ننسى الأحذية الدافئة وأن تكون متسعة بما يكفي للجوارب مع القدرة على تحريك الأصابع، وكذلك القفازات والقبعة. يفضل إلباسهم طبقة إضافية من الملابس عما يلبسه الكبار في نفس الظروف

البطانيات والألحفة والوسائد وغيرها من الفرش الفضفاضة يمكن أن تسهم في متلازمة موت الرضيع الفجائي (SIDS ) ويجب أن تبقى بعيدة من بيئة نوم الرضيع ويفضل ملابس نوم دافئة من قطعة واحدة أو البطانيات التي يمكن ارتداؤها.

إذا كان من الضروري استخدام بطانية للحفاظ على الرضيع دافئًا، فإنه ينبغي أن تكون أطراف البطانية مثنية تحت الفراش بشكل جيد، وأن تغطي أقدام الرضيع وصولاً إلى منتصف الصدر فقط، حتى لا تغطي وجه الرضيع وتسبب الاختناق.

انخفاض حرارة الجسم:

انخفاض حرارة الجسم يحدث عندما تنخفض درجة حرارة الطفل عن المعتاد بسبب التعرض لدرجات برودة أكثر. وغالبًا ما يحدث عندما يلعب الطفل في الهواء الطلق وفي الطقس البارد للغاية من دون ارتداء الملابس المناسبة أو عندما تصبح الملابس رطبة. يمكن أن يحدث بسرعة أكبر عند الأطفال منه عند البالغين.

يجب ملاحظة اي اعراض لانخفاض حرارة الجسم مثل الرجفة، التلعثم في الكلام، الخمول وضعف الحركة وقد يصل إلى فقدان الوعي وقد تستمر درجة حرارة الجسم في الانخفاض إذا لم يتم تدارك الحالة في الوقت المناسب.

عند الشك في انخفاض درجة الحرارة، قم بأخذ الطفل إلى الداخل، وإزالة أي ملابس مبللة، ولفه بالبطانيات أو الملابس الدافئة والتواصل مع طبيب العائلة اذا استدعى الامر.

قضمة الصقيع:

تحدث عندما يجمد البرد الأطراف الخارجية مثل أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف، حينها يتحول لون الى أبيض أو ازرق أو قد يتقرح، في الوقت نفسه قد يشكو الطفل أن بشرته تتحرق أو أصبحت مخدرة

في حالة حدوث قضمة الصقيع يجب جلب الطفل إلى الداخل ووضع أجزاء جسده المتضررة في الماء الدافئ (وليس الساخن أو الاقتراب من وسائل التدفئة) ويمكن وضع مناشف دافئة على الأنف والأذنين والشفتين مع الحرص ألا يتم فرك المناطق المجمدة. بعد بضع دقائق، يجب تجفيف وتغطية الطفل بالملابس والأغطية المناسبة، كما يمكن تقديم مشروب دافئ. إذا استمر التنميل لأكثر من بضع دقائق، فيجب استدعاء الطبيب.

لأي طارئ نذكر بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة 1214 الذي يتلقى الاتصالات 24/24″.