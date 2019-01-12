“إجا كانون ولِّف الفحم والكانون”.. منخفض جوي من ايطاليا وبرق ورعد وثلوج تلامس الـ1200 متر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع موج البحر الى مترين. يتحول الطقس الى غائم بدءا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى 65كم/س. وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع تقدم ساعات النهار وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس الـ1200 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر الإنزلاق نتيجة تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.





يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع موج البحر الى مترين. يتحول الطقس الى غائم بدءا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى 65 كم/س. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا ومع تقدم ساعات النهار وتكون مترافقة ببرق ورعد، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس الـ1200 متر.

الإثنين: غائم اجمالاً صباحاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تصبح غزيرة مساء وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. يتوقع حدوث برق ورعد بخاصة بعد الظهر ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كم/س تشتد في فترة ما بين ليل الاثنين- فجر الثلاثاء لتصل الى 90 كم/س بخاصة شمال البلاد، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا ويلامس 1200 متر بخاصة شمال البلاد.