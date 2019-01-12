موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

“الصحة” توضح.. هذا ما حصل في طوارئ مستشفى “المقاصد”

المصدر: وكالات 0

صدر عن المكتب الاعلامي لـ”وزارة الصحة” العامة البيان الآتي:

“لا صحة لما تم التداول به في الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حال مريضين في طوارئ مستشفى المقاصد، فقد تواصلت وزارة الصحة العامة مع ادارة المستشفى وبعد التحقق من واقع الحالتين، تبين ان المريض الاول ادخل الى طوارئ المستشفى وتم التأكد من إستقرار حالته، اما المريضة المتوفاة فكانت قد وصلت الى المستشفى بحالة تسمم جراء شربها مواد سامة وكان وضعها متقدما ولم يتمكن الاطباء من انقاذها.

لذلك، نهيب بالمواطنين عدم بث أخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها وندعوهم للتواصل مع وزارة الصحة العامة مباشرة عبر الخط الساخن 1224 لتقديم الشكاوى والاخبارات”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

إنهيار ثلجي يقفل طريق كفردبيان.. وقوى الأمن تعيد فتحه ( فيديو)

أخبار لبنان

“القمة” تتحول إلى أزمة كبرى.. ورسائل إقليمية للبنان

أخبار لبنان

للراغبين بالتزلج.. اليكم الطرقات السالكة وغير السالكة

أخبار لبنان

بعد معلومات حول توتر على الحدود الجنوبية.. الجيش يوضح