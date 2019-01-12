عواصف متتالية آتية.. “ميريام” قادمة وتحذير من انقطاع طرقات وفيضانات وموجات صقيع!

بعد التحذيرات من العاصفة الآتية بدءاً من ظهر الاحد والتي ستتميز بغزارة في الامطار والسيول، ذكر رئيس الفرع المناوب في مصلحة الأرصاد الجوية وسام أبو خشفة لـ”لبنان 24″ أنه اعتباراً من مساء الاثنين-فجر الثلاثاء، نترقب عاصفة جديدة تسمى “ميريام”، والتي سوف تتميز باشتداد بسرعة الرياح في أغلب فترات النهار، حيث سيكون الهواء شديداً يصل الى ما فوق الـ100 كيلو متر بالساعة خاصة في المناطق الشمالية.

أما نهار الاربعاء فتستمر العاصفة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يؤدي الى امطار غزيرة وتساقط الثلوج على مستويات ما دون الألف متر، وقد حذر خشفة من انقطاع الطرقات الجبلية التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما حصل في العاصفة السابقة “نورما”.

وأشار خشفة الى ان سرعة الرياح ستؤدي الى ارتفاع موج البحر، محذراً الصيادين والمطاعم الموجودة الى جانب البحر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وطلب من المواطنين عدم الوقوف او ركن سياراتهم تحت اللوحات الاعلانية، بسبب امكانية سقوطها في أي لحظة، لافتا الى أن “السيول قد تشكل فيضانات وانجرافات بالتربة”.

وعن موعد انحسار العاصفة، أعلن أن يوم الخميس سنشهد انحسارا بالعاصفة ولكن سيحل مكانها موجات من الصقيع.

المصدر: لبنان24