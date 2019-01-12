قاصرون داخل ملاهٍ ليلية في فقرا وعيون السيمان.. هكذا ضبطتهما الشرطة السياحية!

توافرت معلومات لقسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام بعض الملاهي الليلية بمخالفة القانون لجهة إدخال قصّر والسماح لهم بتناول المشروبات الروحية فيها.

على الفور، قامت دورية من القسم المذكور بمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وتمكنت من ضبط قاصرين في ملهيين ليليين في فقرا وعيون السيمان، وتم تنظيم محضري ضبط بحق المخالفين وإلغاء الحفلتين اللتين كانتا قائمتين في حينه.

لذلك، تحذر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أصحاب تلك الملاهي من السماح للأشخاص القصار بالدخول اليها وفقاً لأحكام القانون، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.