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للراغبين بالتزلج.. اليكم الطرقات السالكة وغير السالكة

المصدر: وكالات 0

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهرالبيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات. والطرق المؤدية إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

كما أن جميع الطرق في منطقة بشري حتى المصعد الكهربائي سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية. وطريق شبعا – عين عطا سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

أما الطرقات الجبلية المقفلة بسبب تراكم الثلوج فهي: ترشيش – زحلة عيناتا – الارز حمانا – المديرج كفردبيان – حدث بعلبك العاقورة – المنيطرة معاصر الشوف – كفريا الهرمل – سير الضنيه القبيات – الهرمل تنورين – حدث الجبة.

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