هيل وصل بيروت… قلق من أنشطة حزب الله وتعريض الشعب للخطر

وصل مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، مساء اليوم إلى بيروت، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

السفارة الأميركية في بيروت أشارت في بيان الى ان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث مجموعة كاملة من الشؤون الثنائية وقضايا متعلقة بالمنطقة، لافتة الى انه يعود إلى لبنان، في دوره الجديد ليعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية، فيما يواصل لبنان مواجهة تحديات هامة.

وأعلنت السفارة الى ان هيل سيشدّد ايضا على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرّض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوّض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية.