أبو الغيط يعلّق على واقعة “حرق علم ليبيا” في بيروت

علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، على واقعة قيام بعض الشبان من مناصري حركة “أمل” بحرق العلم الليبي في بيروت، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”ضمان احترام الوفود المشاركة”.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فقد “أعرب أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد إزاء واقعة حرق علم ليبيا في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكّداً أنه من غير المقبول في أي حال من الأحوال أو تأسيساً على أية حجة أن يتم حرق علم أية دولة عربية، خاصة إذا ما حدث هذا الأمر على أرض عربية، وأخذا في الاعتبار أن وجود اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة لا يبرّر حرق علم عربي يمثل في حقيقة الأمر رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها”.

وتابع: “أهاب الأمين العام في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية بالعمل على ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة”.