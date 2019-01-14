أوقَفا سيارة أجرة لتنقلهما الى الجميزة.. فكانت المفاجأة!

التاسعة مساء، أوقف “طارق” ورفيقه “رائد” في محلّة الكولا سيّارة أجرة من نوع هيونداي لون أسود، لتنقلهما الى منطقة الجميزة بغية السهر فيها. دقائق قليلة مرّت قبل أن يقوم من بجانب السائق على شهر مسدسه الى الوراء حيث يجلس الشابان، فيما قام السائق بعد توقّفه على وضع سكين في خاصرة “طارق” وتمكن ومعاونه من سلب الزبونين مبلغ من المال وساعة يد وجهاز هاتف خلوي من نوع “سامسونغ غالكسي اس 4” وبداخله شريحة.

وتبين من إفادة الشركة المشغّلة للهاتف الخلوي المسروق، أن الجهاز المذكور جرى إستعماله على رقم آخر مدوّن باسم “ر.م” الذي يوجد بحقه العديد من الملاحقات بقضايا شيك من دون رصيد وسرقة ومخدرات.

جرى الادعاء على “ر.م” وأحيل للمحاكمة بتهمة سلب المدعيين ليلاً بعد تهديدهما بمسدس حربي وسكين ممنوعة، وتمت إحالته أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.

المصدر: لبنان24