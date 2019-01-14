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الإنهيارات بعد نفق شكّا تابع.. هذا ما حصل صباحاً! (فيديو وصور)

المصدر: وكالات 0

ما زالت الإنهيارات في الجبل بعد نفق شكّا – البترون مستمرّة، فقد انهار صباح اليوم الإثنين طرف الجبل على أوتوستراد شكّا باتّجاه بيروت، حيث وصل الإنهيار إلى منتصف الفاصل الوسطي بين المسلَكَيْن الغربي والشرقي، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد تمّ قطع الطريق في المحلّة وتحويلها علماً أنّ الطريق على المسلك باتّجاه بيروت مقطوعة أساساً حيث يتمّ فتح مسرب من المسلك باتّجاه طرابلس لمرور السيارات باتّجاه بيروت.

وأعلنت “غرفة التحكّم المروري” عبر حسابها على “تويتر” قطع الطريق داخل نفق شكا – المسلك الغربي.

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